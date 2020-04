Pressemitteilung: Lescars OBD2-Adapter OD-240 mit ELM327-Chip und Bluetooth, für iOS und Android

Mit diesem ODB2-Adapter von Lescars sieht man alle wichtigen Motordaten auf dem Smartphone. Ein weiterer Vorteil ist die Verbindung des Adapters mit dem Smartphone per Bluetooth – so ist der mobile (Internet-) Empfang für WhatsApp & Co. durchgehend gesichert!

Live-Infos zu Geschwindigkeit, Abgaswerten, Fahrzeit u.v.m.

Liest Diagnose-Fehlercodes der Steuergeräte

Unterstützt alle gängigen Fahrzeug-Protokolle

ELM327-Chipsatz für beste Kompatibilität

Datenübertragung per Bluetooth 4.0

So wird das Smartphone zu einem Kfz-Bordcomputer: Dazu einfach den Adapter von Lescars in die OBD2-Buchse des Autos stecken, über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbinden sowie eine von zahlreichen OBD-Apps installierten. Der ELM327-Chipsatz sorgt dabei für beste Kompatibiltät zwischen Adapter und App!

Sendet alle elektronischen Fahrzeugdaten in Echtzeit: Je nach Kfz und verwendeter App sieht man aktuelle Werte wie Lastwert, Kühlmitteltemperatur, Einspritzzeiten, Zündverhalten, Lufttemperatur, Luftdurchsatz, Drosselklappenstellung, Abgaswerte u.v.m.

Alle Daten blitzschnell auswerten: So werden iOS- und Android-Mobilgeräte zum professionellen Cockpit-Instrument. Anschließend kann man die gefahrene Strecke analysieren!

Vorteil während der Fahrt: Dank Bluetooth hat man mit dem Mobilgerät weiterhin mobilen Internet-Empfang für WhatsApp & Co.

Eine OBD2-Schnittstelle ist seit 2001 Pflicht! Seitdem ist fast jedes Fahrzeug damit ausgestattet. Welche Daten von der Bordelektronik gemessen werden, hängt jedoch vom Fahrzeugtyp ab.

Bitte beachten: OBD-Diagnose-Apps sind im App Store und bei Google Play erhältlich. Auf den Funktionsumfang der Apps hat PEARL keinerlei Einfluss.

