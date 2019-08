Eingebaut: Pure Highway 600



DAB+-Empfang ist ja in aller Munde, nur bringt das nicht jedes Radio mit. Pure hat hier einen externen DAB+-Tuner auf den Markt gebracht, der auch mit betagten Autoradios die Möglichkeit bietet, in den Genuss des digitalen Radioempfangs zu kommen.

Zum Testen haben wir einen 20 Jahre alten Mercedes der Baureihe W208 hergenommen. Das Auto verfügt über das APS 30 aus dem Hause Becker. Es bietet zwar einen sehr guten FM-Empfang und darüber hinaus sogar Navigation, aber an digitalen Radioempfang ist hier natürlich nicht zu denken. Da es aber nichts gibt, was an die Originaloptik heranreicht, kommt die Lösung von Pure gerade recht.

Doch zunächst zum Einbau

Das System besteht aus einer Antenne, die an die Scheibe geklebt wird und dann in die Empfängerbox gesteckt wird; die Kabel verschwinden dann elegant im Dachhimmel. Wir haben das Kabel durch die A-Säule nach unten gelegt, um den Klinkenausgang schon mal in die Richtung des Radios zu legen, falls das Gerät doch gewechselt wird. Die Stromversorgung erfolgt über USB, hier legt Pure auch einen Adapter für die 12-Volt-KFZ-Steckdose bei. Alles in allem ist der Einbau in einer guten Stunde erledigt – hängt natürlich vom Fahrzeugtyp ab und dem Anspruch beim Verstecken der Kabel.

Der Anschluss ans Werksradio

Da das betagte Mercedes-Radio leider auch noch keinen AUX-Eingang hat, kommt hier die praktische Funktion des FM-Transmitters zum Tragen. Eine freie Frequenz suchen sowie in den Einstellungen des Highway 600 auch entsprechend einstellen und schon kommt die Musik ins Radio.

Das Highway 600 verfügt auch über eine Freisprechfunktion. Hierzu ist ein externes Mikrofon dabei, das entsprechend im Auto platziert werden kann. Die Steuerung erfolgt über das externe Display, das ohne Kabel auskommt und ebenso frei platziert werden kann.

Zudem kann noch die Pure Go-App auf dem Smartphone installiert werden, um Musik zu hören oder aber Titel, die man im Digitalradio gehört hat und einem gefallen, per Go-Taste in die Spotify-Playlist zu übertragen.

Fazit

Eine durchaus praktikable Lösung, die einfach zu verbauen ist und aus jedem Radio ein Digitalradio macht.

https://www.pure.com/de/car-audio/products/highway-600